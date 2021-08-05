Розкішний фініш українок

Олена Старікова та Любов Басова переписали українську історію велоспорту. Дві українки продовжують боротьбу за "золото" на японській землі.

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У півфіналі українки зуміли продемонструвати характер у боротьбі з потужними суперницями. Старікова та Басова з перших секунд у кейріні тримались позаду. Але фінішне коло українок можна сміливо записувати у довідники найкращих фінішів велоспорту.

Що таке кейрін? Це вправа велотрекова гонка з поступовим прискоренням. Спортсмени стартують одночасно. Попереду велогонщиків слідує мотоцикл, який дає розгін, але обганяти його ніхто не може. За 2,5 кола до фінішу мотоцикліст залишає трек. Після цього слідує потужний спринт у виконанні велогонщиків. Швидкість гонщиків на фінішній прямій може досягати 70 кілометрів/годину.

Українки грамотно пройшли своїх суперниць по зовнішньому радіусу та вийшли у лідерську трійку. Старікова й взагалі випередила представницю Нової Зеландії та з найкращим часом вийшла у фінал. Басова замкнула трійку лідерок.

Трійка лідерок півфіналу

1. Олена Старікова (Україна)

2. Еллесс Ендрюс (Нова Зеландія) +0.017

3. Любов Басова (Україна) +0.071

Фінал змагань 5 серпня о 11:45 за київським часом.