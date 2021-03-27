В Україні продаватимуть пиво на честь чемпіонства Ліверпуля

Англійський Ліверпуль вперше у своїй історії став чемпіоном АПЛ у 2020 році. На честь цього в Україні вирішили випустити лімітовану серію пивних банок.

Партнером Ліверпуля є пивоварня Carlsberg, яка представлена і в Україні. Їх партнерство триває з 1992 року і є найдовшим в Англійській прем'єр-лізі.

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До чемпіонства команди було випущено лімітовану версію "чемпіонських" банок. Замість традиційного зеленого кольору, вони були змінені на червоний, який є символічним для Ліверпуля. На "чемпіонських" банках зображена емблема клубу та підписи гравців, а слова "З 1847 року" (посилання на дату заснування пивоварні Carlsberg) замінені словами "Чемпіони з 2020 року".

Святкова лімітована банка буде доступною в Україні тільки в цьому сезоні протягом квітня і травня.