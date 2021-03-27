Английский Ливерпуль впервые в своей истории стал чемпионом АПЛ в 2020 году. В честь этого в Украине решили выпустить лимитированную серию пивных банок.

Партнером Ливерпуля является пивоварня Carlsberg, которая представлена и в Украине. Их партнерство длится с 1992 года и является самым длинным в английской Премьер-лиге.

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К чемпионству команды была выпущена лимитированная версия "чемпионских" банок. Вместо традиционного зеленого цвета они были изменены на красный, который является символическим для Ливерпуля. На "чемпионских" банках изображена эмблема клуба и подписи игроков, а слова "С 1847 года" (ссылка на дату основания пивоварни Carlsberg) заменены словами "Чемпионы с 2020 года".

Праздничная лимитированная банка будет доступна в Украине только в этом сезоне в течение апреля и мая.