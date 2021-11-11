Де дивитися вручення "Золотого м'яча"

У 2021 році офіційним транслятором церемонії "Золотий м'яч" стали телеканали "Футбол 1/2/3". Канали покажуть церемонію у прямому ефірі.

До теми Журналіст France Football "злив" інформацію про переможця "Золотого м'яча-2021"

Перегляд каналів "Футбол 1/2/3" доступний на платформі Oll.Tv з підпискою xtra sport inclusive. Вартість передплати складає 189 гривень на місяць.

Хто претендує на "Золотий м'яч"

У 2020 році France Football відмовився вручати "Золотий м'яч" на фоні пандемії коронавірусу. Цього року France Football таки назве найкращого футболіста Європи.

За нагороду поборються відразу 30 футболістів. На думку букмекерів, найбільше шансів виграти "Золотий м'яч" має Ліонель Мессі з ПСЖ.

У сезоні-2020/2021 нападник привів Аргентину до перемоги на Кубку Америки. Його головний конкурент – Роберт Левандовський з Баварії.

У минулому сезоні форвард виграв Бундеслігу й забив 41 гол. Левандовський виграв "Золоту бутсу", ставши найкращим нападником Європи.

Попередній володар "Золотого м'яча" – Ліонель Мессі. Аргентинський футболіст шість разів визнавався найкращим гравцем Європи, що є рекордом.