Левандовський проти Мессі та Роналду

Видання France Football оприлюднило список претендентів на отримання "Золотого м'яча" за підсумками 2021 року. Серед 30 номінантів шляхом голосуванням 180 журналістів з усієї планети визначатимуть трійку лідерів.

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Найбільше представництво мають два англійські клуби – Челсі та Манчестер Сіті – по 5. У французького ПСЖ на одного менше – 4.

Серед претендентів є польський нападник Роберт Левандовський. Саме лідер Баварії та збірної Польщі торік був головним претендентом на "Золотий м'яч", який не вручали. Причина – пандемія коронавірусу.

Весь список номінантів

  • Ріяд Марез (Манчестер Сіті)
  • Нголо Канте (Челсі)
  • Ерлінг Голанд (Боруссія Дортмунд)
  • Леонардо Бонуччі (Ювентус)
  • Мейсон Маунт (Челсі)
  • Гаррі Кейн (Тоттенхем)
  • Джанлуїджі Доннарумма (Мілан/ПСЖ)
  • Карім Бензема (Реал)
  • Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті)
  • Ніколо Барелла (Інтер)
  • Ліонель Мессі (Барселона/ПСЖ)
  • Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
  • Педрі (Барселона)
  • Лука Модріч (Реал)
  • Джорджо К'єлліні (Ювентус)
  • Кевін де Брейне (Манчестер Сіті)
  • Лаутаро Мартінес (Інтер)
  • Неймар (ПСЖ)
  • Симон К'яєр (Мілан)
  • Рубен Діаш (Манчестер Сіті)
  • Роберт Левандовський (Баварія)
  • Жоржиньо (Челсі)
  • Мохамед Салах (Ліверпуль)
  • Сезар Аспілікуета (Челсі)
  • Ромелу Лукаку (Інтер/Челсі)
  • Кріштіану Роналду (Ювентус/Манчестер Юнайтед)
  • Жерар Морено (Вільярреал)
  • Кіліан Мбаппе (ПСЖ)
  • Луїс Суарес (Атлетіко)
  • Філ Фоден (Манчестер Сіті)