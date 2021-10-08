Левандовський проти Мессі та Роналду
Видання France Football оприлюднило список претендентів на отримання "Золотого м'яча" за підсумками 2021 року. Серед 30 номінантів шляхом голосуванням 180 журналістів з усієї планети визначатимуть трійку лідерів.
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Найбільше представництво мають два англійські клуби – Челсі та Манчестер Сіті – по 5. У французького ПСЖ на одного менше – 4.
Серед претендентів є польський нападник Роберт Левандовський. Саме лідер Баварії та збірної Польщі торік був головним претендентом на "Золотий м'яч", який не вручали. Причина – пандемія коронавірусу.
Весь список номінантів
- Ріяд Марез (Манчестер Сіті)
- Нголо Канте (Челсі)
- Ерлінг Голанд (Боруссія Дортмунд)
- Леонардо Бонуччі (Ювентус)
- Мейсон Маунт (Челсі)
- Гаррі Кейн (Тоттенхем)
- Джанлуїджі Доннарумма (Мілан/ПСЖ)
- Карім Бензема (Реал)
- Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті)
- Ніколо Барелла (Інтер)
- Ліонель Мессі (Барселона/ПСЖ)
- Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
- Педрі (Барселона)
- Лука Модріч (Реал)
- Джорджо К'єлліні (Ювентус)
- Кевін де Брейне (Манчестер Сіті)
- Лаутаро Мартінес (Інтер)
- Неймар (ПСЖ)
- Симон К'яєр (Мілан)
- Рубен Діаш (Манчестер Сіті)
- Роберт Левандовський (Баварія)
- Жоржиньо (Челсі)
- Мохамед Салах (Ліверпуль)
- Сезар Аспілікуета (Челсі)
- Ромелу Лукаку (Інтер/Челсі)
- Кріштіану Роналду (Ювентус/Манчестер Юнайтед)
- Жерар Морено (Вільярреал)
- Кіліан Мбаппе (ПСЖ)
- Луїс Суарес (Атлетіко)
- Філ Фоден (Манчестер Сіті)