Левандовський проти Мессі та Роналду

Видання France Football оприлюднило список претендентів на отримання "Золотого м'яча" за підсумками 2021 року. Серед 30 номінантів шляхом голосуванням 180 журналістів з усієї планети визначатимуть трійку лідерів.

Читайте також Дивна історія: Роналду можуть виправдати у гучній справі про зґвалтування

Найбільше представництво мають два англійські клуби – Челсі та Манчестер Сіті – по 5. У французького ПСЖ на одного менше – 4.

Серед претендентів є польський нападник Роберт Левандовський. Саме лідер Баварії та збірної Польщі торік був головним претендентом на "Золотий м'яч", який не вручали. Причина – пандемія коронавірусу.

Весь список номінантів

Ріяд Марез (Манчестер Сіті)

Нголо Канте (Челсі)

Ерлінг Голанд (Боруссія Дортмунд)

Леонардо Бонуччі (Ювентус)

Мейсон Маунт (Челсі)

Гаррі Кейн (Тоттенхем)

Джанлуїджі Доннарумма (Мілан/ПСЖ)

Карім Бензема (Реал)

Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті)

Ніколо Барелла (Інтер)

Ліонель Мессі (Барселона/ПСЖ)

Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)

Педрі (Барселона)

Лука Модріч (Реал)

Джорджо К'єлліні (Ювентус)

Кевін де Брейне (Манчестер Сіті)

Лаутаро Мартінес (Інтер)

Неймар (ПСЖ)

Симон К'яєр (Мілан)

Рубен Діаш (Манчестер Сіті)

Роберт Левандовський (Баварія)

Жоржиньо (Челсі)

Мохамед Салах (Ліверпуль)

Сезар Аспілікуета (Челсі)

Ромелу Лукаку (Інтер/Челсі)

Кріштіану Роналду (Ювентус/Манчестер Юнайтед)

Жерар Морено (Вільярреал)

Кіліан Мбаппе (ПСЖ)

Луїс Суарес (Атлетіко)

Філ Фоден (Манчестер Сіті)