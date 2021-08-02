У своєму вердикті CAS заявив, що Тімановська не зуміла довести свою правоту. Спортсменка хотіла виступити в бігу на 200 метрів, змагання в яких пройшли сьогодні, 2 серпня.
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"Президент ad hoc відділення CAS відхилив термінове прохання відкласти виконання оскаржуваного рішення, оскільки спортсменка не змогла довести свою правоту", – йдеться у документі.
Що відомо про скандал з легкоатлеткою
- На Олімпійських іграх у Токіо Тімановська публічно розкритикувала спортивне керівництво країни. За словами дівчини, вони помилися в документах, через що вона змушена була бігти не ту дистанцію.
- Через це 1 серпня представники олімпійського комітету Білорусі купили Тімановській квиток на літак додому та намагалися вивезти її з Токіо.
- Дівчина встигла вчасно звернутися до японських поліцейських в аеропорту. Вони взяли її під охорону.
- У Міжнародному олімпійському комітеті розповіли, що спортсменка в безпеці – вона ночувала у готелі аеропорту.