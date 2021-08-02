Зданевич не хочет раскрывать место, где остановился в Киеве, из соображений безопасности. Решение о поездке в Украину он принял за полчаса, приехал сюда, потому что здесь у него есть знакомые. Мужчина рассказал, что сейчас чувствует себя в безопасности.

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"Решение о выезде принял в течение получаса. Не чувствовал, что за мной следят, спокойно прошел границу, сейчас в безопасности. В Украине чувствую себя безопасно", – рассказал мужчина. Также он добавил, что был в Украине несколько раз проездом.

Зданевич признался, что не знает, что они с Тимановской будут делать дальше. У самой Кристины, по его словам, в Беларуси осталась мама.

Зданевич – мастер спорта, работал тренером по фитнесу. В 2018 году окончил университет в Бресте по специальности "физическая культура".

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