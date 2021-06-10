В Україні офіційно прокоментували заборону використовувати "Героям слава" на формі збірної

10 червня 2021 , 15:58
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Джерело:

фейсбук Андрія Павелка

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко офіційно прокоментував ситуацію із забороною використовувати гасло "Героям слава!" на формі збірної України.

Після того, як збірна України представила новий дизайн форми на Євро-2020, на неї вирішили поскаржитися в Росії. УЄФА після цієї скарги вирішив, що з форми збірної України мають прибрати гасло "Героям слава!".

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Зараз Українська асоціація футболу намагається переконати УЄФА, що це гасло має бути на формі збірної. На перемовини з УЄФА вилетів президент УАФ Андрій Павелко.

У своєму листі УЄФА підтверджує, що дизайн нашої форми був попередньо погоджений до кожної літери і з гаслом "Героям слава!". Це гасло вже давно є традиційним привітанням для наших вболівальників на всіх стадіонах і на всіх матчах національної збірної України! Воно футбольне і саме тому було затверджене УЄФА. Кілька днів тому це підтвердив і офіційний коментар європейського футбольного союзу щодо нового дизайну форми нашої збірної. УАФ завжди поважала міжнародні спортивні принципи і слідувала правилам, якими у своїй роботі керуються найвищі футбольні органи. Так було й цього разу, і буде надалі,
– заявив Андрій Павелко.

Чому УЄФА вирішив заборонити гасло "Героям слава!" на формі збірної України

  • В неділю, 6 червня, представили форму збірної України. На ній зображений контур країни, включно з Кримом, який окупований Росією. А також гасла "Слава Україні!" та "Героям слава!" (на звороті).
  • В той же день в Росії через форму піднявся значний скандал. Росіяни вимагали заборонити цю форму. Їх обурювало і карта Криму, і гасла.
  • В УЄФА 7 червня відповіли, що форма затверджена для участі в Євро-2020.
  • Однак 8 червня Російський футбольний союз подав офіційну скаргу в УЄФА, мотивуючи тим, що форма містить "політичний контекст".
  • 10 червня УЄФА винесла рішення щодо форми збірної України. Контур України та гасло "Слава Україні!" дозволили залишити. Однак гасло "Героям слава!" вимагають прибрати.
  • Українська асоціація футболу звернулася до УЄФА з проханням залишити це гасло на формі. 
  • Чи зіграє збірна України перший матч на Євро-2020 з гаслом "Героям слава!" на формі – поки невідомо.
Автор: Ігор Саджениця