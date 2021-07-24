В Україні може відбутися чемпіонат Європи з футзалу

Україна хоче провести чемпіонат Європи з футзалу. Українська асоціація футболу та Асоціація футзалу України планують подати заявку на проведення континентальної першості.

Україна хоче прийняти Євро з футболу

23 липня у Будинку футболу відбулася зустріч між представниками УАФ і АФУ. На ній відбулося обговорення ініціативи проведення в Україні чемпіонату Європи з футзалу.

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Сторони дійшли згоди з приводу підготовки заявки на проведення Євро в Україні і необхідності отримання додаткових консультацій УЄФА з цього приводу.

Разом з тим, не повідомляється, в якому році Україна потенційно хоче прийняти чемпіонат Європи. Також немає інформації щодо того, в яких містах може пройти Євро.