Украина хочет принять Евро по футболу
23 июля в Доме футбола состоялась встреча между представителями УАФ и АФУ. На ней состоялось обсуждение инициативы проведения в Украине чемпионата Европы по футзалу.
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Стороны пришли к соглашению по поводу подготовки заявки на проведение Евро в Украине и необходимости получения дополнительных консультаций УЕФА по этому поводу.
Вместе с тем, не сообщается, в каком году Украина потенциально хочет принять чемпионат Европы. Также нет информации о том, в каких городах может пройти Евро.
- Следующий чемпионат Европы по футзалу состоится в 2022 году. Турнир примут Нидерланды.