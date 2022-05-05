В Україні до нас цього ще ніхто не робив, – Зозуля придбав 10 мотоциклів для ЗСУ

Форвард Фуенлабради Роман Зозуля продовжує допомагати нашим захисникам. У своїх соцмережах він поділився новинкою для ЗСУ.

Новинки для ЗСУ

Український футболіст створив новий волонтерський проєкт для допомоги українській армії у війні з російськими окупантами. Він розповів, що фонд "Народна Армія" закупив для ЗСУ мотоцикли, що підвищать мобільність українських захисників та пришвидшить нашу перемогу.

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Таку практику застосовують в інших арміях світу, проте в українській ще не використовували, зазначає Зозуля.

За словами гравця, перша партія з десяти мотоциклів вже вирушила на передову, де має підвищити мобільність українських воїнів та допомогти виконати будь-яке поставлене завдання непомітно для ворога.

"Один з моїх колег продав навіть власну квартиру, щоб забезпечувати наших захисників усім необхідним. А ще, звісно, підтримка кожного з вас для нас дуже багато значить і ми неймовірно за неї вдячні Але ресурси, на жаль, дуже швидко закінчуються, а потреби тільки зростають. Бо життя і безпека наших Героїв на першому місці", – написав Роман.

Мотоцикли класу Ендуро і Кросс підвищать мобільність наших захисників та допоможуть виконувати будь-яке завдання, залишаючись майже непомітними. Україні до нас цього ще ніхто не робив, хоча в багатьох арміях світу це доволі поширена практика,

– наголосив гравець.

Він закликає своїх вболівальників допомогти у реалізації проєкту.

"Наразі ми придбали 10 таких красенів, які вже відправилися на передову. Але ж цього катастрофічно мало, тому хочемо вірити, що ви все ще з нами і продовжите донатити на допомогу наших найкращих Воїнів", – додав футболіст.



Футболіст придбав мотоцикли для ЗСУ / Фото з фейсбуку Зозулі

Роман активно допомагає українській армії