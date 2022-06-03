В Україні будуть нові герої – військові з "Азовсталі", – Терлюга про захисників України

Титулована українська каратистка Анжеліка Терлюга продовжує підкорювати вершини на міжнародних турнірах. Проте будучі за кордоном вона не забуває про рідну країну та її захисників.

Терлюга: "Азов" – це щось неймовірне

Каратистка поділилася думками про захисників України. Вона пишається українськими військовими.

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"Дуже пишаюсь людьми, які захищають нас сьогодні. Я в приємному шоці, як усі об’єдналися. Знаю, що більшість підтримує зараз Україну, український дух.

Абсолютно всі нормальні та адекватні люди вірять в нашу перемогу та в наших захисників. Я не знаю, як вони це роблять. Навіть на дещицю не можу уявити. Я дуже вдячна за їхню хоробрість, за все те, що вони вже для нас зробили і ще зроблять", – сказала Терлюга.

Спортсменка згадала про військових з полку "Азов", які продовжували боронити рідну країну, перебуваючи в пеклі.

Я в шоці від того, які в нас є бійці. "Азов" – це щось неймовірне. Люди в такому пеклі знаходились так багато днів. Вони стримували все це. Вони справжні герої. Дуже пишаюсь тим, що Україна подарувала нам таких людей. Завдяки таким громадянам, усі цивільні люди, як я, вірять у нашу перемогу,

– наголосила Анжеліка.

За словами каратистки в Україні будуть нові селебріті, якщо раніше це були співаки та актори, то тепер – герої з "Азовсталі".

"Ми віримо в те, що в нас буде щасливе майбутнє. Потім після війни ми всі їх будемо підтримувати. Вони завжди будуть себе відчувати, як суперзірки. Якщо раніше в Україні селебріті були співаки або актори, то тепер це будуть герої з "Азовсталі", – додала каратистка.

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