Третя нагорода та перша "золота"

Анжеліку Терлюгу просто не зупинити. 30-річна каратистка, яка є номером один у своїй ваговій категорії, привела Україну до чергової перемоги на татамі, пише 24 канал.

Варто прочитати Магучіх із найкращим результатом сезону у світі перемогла на Діамантовій лізі

Українка у фіналі перемогла дуже принципову суперницю з Болгарії Івет Горанову. Саме ця опонентка забрала з-під носа Терлюги історичне олімпійське "золото" у Токіо. Тепер настав час реваншу від української каратистки.

Шлях Терлюги до "золота"

У ваговій категорії до 55 кілограмів Анжеліка впевнено пробилась до фіналу. На своєму шляху українка здобула чотири перемоги. Спершу вона пройшла представниць Іспанії та Хорватії.

Вже на стадії 1/4 фіналу Терлюга здолала суперницю з Азербайджану Мадіну Садіґову з "сухим" рахунком 8:0. У півфіналі українка зустрілась із італійкою Веронікою Брунорі, яка дещо потріпала нерви прихильникам Терлюги. Анжеліка видряпала складну звитягу за вихід у фінал – 2:1.

Перевагою на початку фінальної сутички володіла олімпійська чемпіонка Горанова, але Терлюга швидко пригадала ту прикру поразку у Токіо та не лише зруйнувала домінування суперниці, а й знищила її зовсім – 11:3 на користь Терлюги.

Неймовірне виконання гімну від збірної

Анжеліка Терлюга – чемпіонка Європи з карате. Це перша медаль каратистки на такому рівні за останні три роки. Востаннє українка брала нагороду чемпіонату Європи ще у 2019 році в мексиканській Гвадалахарі. Тоді українка теж підійнялась на найвищу сходинку п'єдесталу.

Цього разу Терлюга знову зробила так, щоб український гімн лунав на церемонії нагородження. Збірна в унісон із Анжелікою заспівала гімн рідної країни, а синьо-жовтий прапор підійнявся вище інших.

Відео з церемонії нагородження

До цього скарбничку збірної України вже поповнили двома нагородами. Дві "бронзи" здобули Аніта Серьогіна (до 61 кілограма) та Різван Талібов (понад 84 кілограми).