Українець Зубков відзначився дублем у яскравому матчі з 7 голами у Кубку Угорщини
Джерело:24 канал
Ференцварош 27 жовтня здобув розгромну перемогу у Кубку Угорщини. Суперником для побиття став аматорський клуб Текель.
Долучився до розгрому
Ференцварош легко пройшов у наступне коло кубкового турніру. Клуб Олександра Зубкова забив 7 голів у ворота Текеля. Натомість не пропустив жодного.
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Українець розпочав розгром суперника. Зубков на 12-й хвилині відкрив рахунок у зустрічі. Ще до перерви у ворота господарів залетіло ще п'ять голів. Перша частина матчу завершилась із рахунком 0:6.
Зубков на 42-й хвилині забив свій другий гол у поєдинку – дубль для українського футболіста.
Наприкінці матчу Ференцварош забив свій сьомий м'яч. Один із лідерів угорського чемпіонату знищив аматорський клуб Текель – 0:7.
Правий вінгер з України провів на полі лише перший тайм та був замінений на Желько Гаврича.
- Ференцварош після 9-ти зіграних матчів у чемпіонаті йде на 2-й позиції у таблиці. Клуб поступається лише одним очком Кішварді – 19 пунктів у команди Зубкова.