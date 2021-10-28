Українець Зубков відзначився дублем у яскравому матчі з 7 голами у Кубку Угорщини

Ференцварош 27 жовтня здобув розгромну перемогу у Кубку Угорщини. Суперником для побиття став аматорський клуб Текель.

Долучився до розгрому

Ференцварош легко пройшов у наступне коло кубкового турніру. Клуб Олександра Зубкова забив 7 голів у ворота Текеля. Натомість не пропустив жодного.

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Українець розпочав розгром суперника. Зубков на 12-й хвилині відкрив рахунок у зустрічі. Ще до перерви у ворота господарів залетіло ще п'ять голів. Перша частина матчу завершилась із рахунком 0:6.

Зубков на 42-й хвилині забив свій другий гол у поєдинку – дубль для українського футболіста.

Наприкінці матчу Ференцварош забив свій сьомий м'яч. Один із лідерів угорського чемпіонату знищив аматорський клуб Текель – 0:7.

Правий вінгер з України провів на полі лише перший тайм та був замінений на Желько Гаврича.