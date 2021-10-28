Присоединился к разгрому
Ференцварош легко прошел в следующий круг кубкового турнира. Клуб Александра Зубкова забил 7 голов в ворота Текеля. Взамен не пропустил ни одного.
Интересно Вест Хэм выбил Мансити из Кубка лиги, Ярмоленко стал обидчиком клуба Зинченко: видео
Украинец начал разгром соперника. Зубков на 12-й минуте открыл счет во встрече. Еще до перерыва в ворота хозяев залетело еще пять голов. Первая часть матча завершилась со счетом 0:6.
Зубков на 42-й минуте забил свой второй гол в поединке – дубль для украинского футболиста.
В конце матча Ференцварош забил свой седьмой мяч. Один из лидеров венгерского чемпионата уничтожил любительский клуб Текель – 0:7.
Правый вингер из Украины провел на поле только первый тайм и был заменен на Желько Гаврича.
- Ференцварош после 9-ти сыгранных матчей в чемпионате идет на 2-й позиции в таблице. Клуб уступает лишь одним очком Кишварди – 19 пунктов у команды Зубкова.