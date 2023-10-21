11-й українець в АПЛ: Ярмолюк дебютував за Брентфорд

Український хавбек Брентфорда Єгор Ярмолюк зіграв свій перший матч в найсильнішій лізі світу. Знаменна подія сталася в матчі 9-го туру АПЛ з Бернлі.

Єгор Ярмолюк на початку сезону був переведений до основної команди. 19-річний українець регулярно потрапляв до заявки на матчі, але на полі ще не з'являвся. У матчі проти Бернлі Ярмолюк отримав нагоду дебютувати, пише 24 Канал.

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Наймолодший дебютант

Брентфорд не мав особливих проблем в поєдинку проти Бернлі. Вже на 62-й хвилині поєдинку рахунок був 2:0 на користь бджіл. Тож головний тренер Брентфорда Томас Франк виконав свою обіцянку та випустив на поле Ярмолюка замість Єнсена.

Ярмолюк дебютував на 76 хвилині матчу / twitter.com/BrentfordFC

Український хавбек відіграв 14 хвилин основного часу та навіть завдав одного удару по воротах. У підсумку "бджоли" здобули впевнену перемогу з рахунком 3:0.

Таким чином, Єгор Ярмолюк став 11-м українцем, який зіграв в чемпіонаті АПЛ. Вихованець дніпровського футболу став наймолодшим українським дебютантом. На момент виходу на поле йому було 19 років 7 місяців 21 день.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні український легіон в чемпіонаті Англії становить 5 гравців: Зінченко (Арсенал), Мудрик (Челсі), Забарний (Борнмут), Миколенко (Евертон), Ярмолюк (Брентфорд).

Всі українці в АПЛ

Олександр Євтушок (Ковентрі) 3 матчі – (0 голів+0 асистів) Олег Лужний (Арсенал) – 81 (0+5) Сергій Ребров (Тоттенхем) – 59 (10+5) Андрій Шевченко (Челсі) – 48 (9+7) Андрій Воронін (Ліверпуль) – 27 (5+3) Андрій Ярмоленко (Вест Гем) – 66 (8+3) Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Арсенал) – 110 (1+9) Віталій Миколенко (Евертон) – 52 (1+0) Михайло Мудрик (Челсі) – 22 (1+2) Ілля Забарний (Борнмут) – 14 (0+0) Єгор Ярмолюк (Брентфорд) – 1 (0+0)

Зазначимо, що Англійську Прем'єр-лігу було засновано в лютому 1992 році. До цього елітний дивізіон мав назву – Перший дивізіон Футбольної Ліги. В ньому брав участь ще один українець – Олексій Чередник (Саутгемптон – 1989/90, 1990/91).