Влітку 2022 року тоді ще 18-річний Єгор Ярмолюк з Дніпра-1 перейшов до Брентфорда. Один сезон він провів за резервну команду U-23, а з кампанії-2023/2024 українського півзахисника перевели до складу основного колективу.

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Ярмолюк може стати 11-м українцем, який зіграє в АПЛ

Півзахисник молодіжної збірної України вже виходив на поле у складі першої команди "бджіл", проте це були тільки кубкові матчі. У чемпіонаті Єгор потрапляв до заявки, але дебютувати ще не вдалося. Головний тренер Брентфорда Томас Франк заявив, що український футболіст має всі шанси вже найближчим часом виправити цю ситуацію та зіграти свій перший матч в АПЛ.

Його дебют уже близький. Він був повністю здоровий, коли ми почали передсезонку, але ще працював над тим, щоб встигати за ритмом і приймати рішення природним чином. Я побачив у його грі багато позитивних дій, він привернув мою увагу.



Він – 8-й номер. Він добре пресингує і навіть трохи кусається, його технічні здібності хороші з точки зору пасів. Він мені подобається. У кількох матчах я думав над тим, щоб випустити його на заміну, але з тих чи інших причин цього не сталося,

– заявив тренер.

Зазначимо, що Брентфорд після 8 зіграних матчів посідає 15-е місце в турнірній таблиці АПЛ. Свій наступний матч підопічні Томаса Франка проведуть на домашньому стадіоні 21 жовтня з Бернлі. А вже через тиждень протистоятимуть Челсі Михайла Мудрика.

Судячи зі слів головного тренера "бджіл", українським уболівальникам варто уважно слідкувати за цими поєдинками, адже у них є ймовірність, що ми побачимо дебют одинадцятого футболіста з України в АПЛ.

Довідка. До цього це зробили: Олександр Євтушок (Ковентрі), Олег Лужний (Арсенал), Сергій Ребров (Тоттенгем), Андрій Шевченко (Челсі), Андрій Воронін (Ліверпуль), Андрій Ярмоленко (Вест Гем), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Арсенал), Віталій Миколенко (Евертон), Михайло Мудрик (Челсі) та Ілля Забарний (Борнмут).