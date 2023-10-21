Ліверпуль – Евертон 2:0

Гол: Салах, 75 (пен.), 90+7

Вилучення: Янг, 37

"Іриски" провально розпочали сезон, опинившись на дні турнірної таблиці. Проте останні матчі подарували надію вболівальникам Евертона. Натомість Ліверпуль в останніх турах дещо пригальмував, пише 24 Канал.

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Фатальне вилучення завадило Евертону

Головний тренер Евертона Шон Дайч довірив місце в основі Віталію Миколенку, який останні чотири зустрічі відіграв без замін.

Мерсисайдське дербі пройшло за тотальної переваги "червоних". Проте підопічні Клоппа довго не могли підібрати ключі до воріт Пікфорда. Наприкінці першого тайму Евертон залишився в меншості. Арбітр показав другу жовту картку Ешлі Янгу, який вимушений був покинути поле.

Лише в середині другого тайму Ліверпуль зумів "розмочити" нулі на табло. А допоміг їм в цьому ВАР. На 73-й хвилині Майкл Кін (Евертон) зіграв рукою в штрафному майданчику, але суддя не побачив порушення. Лише після сигналу асистента він переглянув відеоповтор та призначив одинадцятиметровий. Пенальті чітко реалізував Салах.

Єгипетський форвард оформив дубль на 7-й компенсованій хвилині, скориставшись пасом партнера по команді.

У підсумку Ліверпуль здобув перемогу в мерсисайдському дербі з рахунком 2:0. Віталій Миколенко зіграв 88 хвилин, після чого поступився місцем на полі Шерміті.

Ліверпуль тимчасово очолив таблицю АПЛ. У команди Клоппа 20 очок в 9 матчах. Але "червоних" можуть обійти команди, які розташувалися 2-4 сходинках таблиці.

У Евертона залишається 7 балів у 9 поєдинках. Команда Миколенка на 16-му місці.

Відеоогляд матчу Ліверпуль – Евертон