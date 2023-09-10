Український боксер брутальним нокаутом здобув десяту перемогу в кар'єрі: відео

Непереможений український боксер Єгор Веліковський провів поєдинок в рамках вечора боксу в Мюнхені. 23-річний проспект здобув свою чергову перемогу.

Суперником нашого боксера був досвідчений венесуелець Омар Гарсія. 8-раундовий поєдинок відбувся у ліміті напівважкої ваги (до 79,4 кг), повідомляє 24 Канал.

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Протягом поєдинку домінував 23-річний боксер з Миколаєва. Ефектну крапку в бою Егор поставив в останньому 8-му раунді. Українець провів комбінацію, яку завершив правим прямим в щелепу. Андердог не чекав такого удару та опинився на канвасі. Рефері зупинив поєдинок та зафіксував перемогу Веліковського технічним нокаутом.

Відео нокауту