Суперником нашого боксера був досвідчений венесуелець Омар Гарсія. 8-раундовий поєдинок відбувся у ліміті напівважкої ваги (до 79,4 кг), повідомляє 24 Канал.

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Протягом поєдинку домінував 23-річний боксер з Миколаєва. Ефектну крапку в бою Егор поставив в останньому 8-му раунді. Українець провів комбінацію, яку завершив правим прямим в щелепу. Андердог не чекав такого удару та опинився на канвасі. Рефері зупинив поєдинок та зафіксував перемогу Веліковського технічним нокаутом.

Відео нокауту

Yehor Velikovskyi Егор Сергiйович Велiковський (10-0) wins his light heavyweight bout by TKO in the 8th round against Omar Garcia (18-10) in Munich, Germany. pic.twitter.com/EwKTboEfSc — Everyday is for Boxing - Stanza Boxing Schedule (@PermantexG) September 9, 2023