Соперником нашего боксера был опытный венесуэлец Омар Гарсия. 8-раундовый поединок состоялся в лимите полутяжелого веса (до 79,4 кг), пишет 24 Канал.

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В поединке доминировал 23-летний боксер из Николаева. Эффектную точку в бою Егор поставил в последнем 8-м раунде. Украинец провел комбинацию, которую завершил правым прямым в челюсть. Андердог не ожидал такого удара и оказался на конвасе. Рефери остановил поединок и зафиксировал победу Великовского техническим нокаутом.

Видео нокаута