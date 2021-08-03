Українець Яремчук не зіграє проти Спартака у Москві в матчі Ліги чемпіонів

Український нападник Роман Яремчук перейшов до португальської Бенфіки. Перший матч за нову команду гравець міг провести у Москві проти Спартака. Але не склалося.

Про трансфер Яремчука до Бенфіки стало відомо 31 липня. 1 серпня португальський клуб офіційно представив українського новачка. Яремчук буде виступати під номером "15".

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Перший матч в новій формі Яремчук міг провести в середу, 4 серпня. При цьому це був би доволі епічний матч – кваліфікація ліги чемпіонів проти російського Спартака у Москві. Однак Яремчук не потрапив до заявки Бенфіки на цей матч і до Росії не відправився.

Причин для такого рішення може бути декілька. Перша з них – Яремчук поки не готовий до матчів. Після Євро-2020 гравець отримав додаткову відпустку. А в новий клуб він перейшов лише 31 липня. Тож невідомо, в якій фізичній формі він перебуває.

Друга причина – Бенфіка могла не встигнути внести його в заявку на сезон Ліги чемпіонів.

Цілком ймовірно, що вже 10 серпня Яремчук може зіграти у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, в якому Бенфіка прийматиме Спартак на власному полі. Або вже 7 серпня дебютувати в чемпіонаті Португалії в матчі проти Морейренсе.