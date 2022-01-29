Українець Ядов виборов медаль гран-прі з дзюдо в Португалії
29 січня 2022 , 10:54Читать новость на русском
Джерело:НОК України
Українець Богдан Ядов став бронзовим призером гран-прі в Алмаді (Португалія). У ваговій категорії до 66 кілограм він переміг у медальному поєдинку японця Ямато Фукуду.
Перша медаль дзюдоїстів у році
Перемогу отримав представник Молдови Денис Вієру, другим став Фредді Вайзеннегер зі Швейцарії, а третє місце з українцем поділив Баул Ан із Південної Кореї.
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Український спортсмен впевнено рухався до перемоги та виграв свою групу, здолавши нідерландця Вергорстерта та монгола Баянмунха.
Відео "бронзової" сутички Ядова
Ядов утретє в кар'єрі завоював медаль на турнірах серії гран-прі.