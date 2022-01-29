Первая медаль дзюдоистов в году
Победу одержал представитель Молдовы Денис Виеру, вторым стал Фредди Вайзеннегер из Швейцарии, а третье место с украинцем поделил Баул Ан из Южной Кореи.
Смотрите также Украина обидно проиграла Португалии, но вышла в плей-офф Евро-2022 по футзалу
Украинский спортсмен уверенно двигался к победе и выиграл свою группу, одолев нидерландца Вергорстерта и монгола Баянмунха.
Видео "бронзовой" схватки Ядова
Ядов в третий раз в карьере завоевал медаль на турнирах серии гран-при.