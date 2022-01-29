Перша медаль дзюдоїстів у році

Перемогу отримав представник Молдови Денис Вієру, другим став Фредді Вайзеннегер зі Швейцарії, а третє місце з українцем поділив Баул Ан із Південної Кореї.

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Український спортсмен впевнено рухався до перемоги та виграв свою групу, здолавши нідерландця Вергорстерта та монгола Баянмунха.

Відео "бронзової" сутички Ядова

Ядов утретє в кар'єрі завоював медаль на турнірах серії гран-прі.