Найбільше представників у ній із Манчестер Юнайтед. Троє гравців "червоних дияволів" там опинилися завдяки впевненій перемозі над Евертоном.

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Зінченко вдруге поспіль у команді туру АПЛ

Місце там знайшлося й футболісту збірної України. Олександр Зінченко потужно провів матч проти Брентфорда, за що отримав оцінку 7.7.

Протягом матчу він зробив 100 дотиків до м’яча, виконав 70 з 75 точних пасів, зробив 2 ключові передачі, 1 точний навіс та створив 1 момент. У захисті українець також був на висоті. На його рахунку 1 заблокований удар, 3 з 6 виграних єдиноборств, 1 виніс м’яча, 1 перехоплення, 1 відбір та 1 порятунок з лінії воріт.

Найкращим же в турі став партнер Іллі Забарного по Борнмуту Маркус Таверньє. Він зробив дубль, який допоміг "вишням" переграти на виїзді Шеффілд Юнайтед та здобути вже третю перемогу в останніх чотирьох матчах АПЛ. За це лівий вінгер був оцінений у 9.1 бали.

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Цікаво. Таким чином 4 тури поспіль у команді тижня АПЛ найкращим лівим захисником стає український футболіст. У 10-му та 11-му це місце займав Віталій Миколенко, а в останніх двох його змінив Олександр Зінченко.

Наступний тур, у якому вони можуть продовжити дивовижну серію відбудеться в найближчий вікенд. Арсенал 2 грудня прийматиме вдома Вулверхемптон, а Евертон на виїзді гратиме з Ноттінгем Форрест. Матчі розпочнуться о 17:00 та 19:30 відповідно.