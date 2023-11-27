26 листопада Евертон приймав "червоних дияволів" у рамках 13-го туру АПЛ-2023/2024. Віталій Миколенко, який забивав у двох поспіль матчах за "ірисок" вийшов у стартовому складі господарів, пише 24 Канал.

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Однак вже на старті поєдинку МЮ повів у рахунку після неймовірного голу від Алехандро Гарначо у кращих традиціях Вейна Руні.

До екватора другого таймі м'яч ще двічі побував у володіння Джордана Пікфорда. Рахунок у матчі став 0:3 на користь гостей.

Через хвилину після третього голу м'яч знову міг побувати у сітці воріт, але цього разу вже у протилежних володіннях.

Миколенко отримав передачу у штрафному "червоних дияволів", прикрив м'яч корпусом від опікуна та відправив м'яч у сторону воріт МЮ. Лише поперечина врятувала гостей від пропущеного голу. Траєкторія удару просто зашкалювала.

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Миколенко був близьким до того, аби відзначитись у третьому матчі поспіль за Евертон. Але цього разу фортуна була не на стороні лівого захисника "ірисок".

Фінальний свисток зафіксував перемогу Манчестер Юнайтед 0:3. Миколенко відіграв повний поєдинок.

Поразка не дозволила Евертону дещо покращити свою ситуацію у турнірній таблиці АПЛ після зняття 10 очок. Команда Шона Дайча має тепер у своєму активі лише 4 бали та посідає передостаннє 19-те місце.