Підопічні Андоні Іраоли здобули перемогу з рахунком 1:3. Ця звитяга стала третьою в останніх чотирьох матчах в АПЛ для "вишень".

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Чудова гра Забарного в матчі проти Шеффілд Юнайтед

Вже традиційно в основному складі Борнмута зіграв Ілля Забарний. Він провів дуже впевнено матч та отримав найкращу оцінку серед захисників за свій виступ від статистичного порталу SofaScore.

На рахунку гравця збірної України 2 виноси м’яча, 2 заблокованих удари, одне перехоплення, 2 відбори та 3 з 4 виграних єдиноборства. Також він був переконливий у грі з м'ячем. Ілля зробив 78 дотиків, 57 з 67 точних передач та 11 з 15 вдалих діагоналей.

Такі дії не залишилися непоміченими з боку пресслужби Борнмута, яка зробила нарізку вдалих дій українця, котра пояснює, чому він відіграв кожну хвилину стартових 13 матчів в АПЛ-2023/2024, чим більше не може похвалитися жоден гравець "вишень".

Дивіться відео з успішними діями Іллі Забарного

Зазначимо, що наразі Борнмут перебуває на 16-му місці в АПЛ, але вже на 7 очок відірвався від зони вильоту.

Довідка. Наступний матч команда Іллі Забарного зіграє 3 грудня проти Астон Вілли, яка сенсаційно посідає четверте місце в турнірній таблиці, що гарантує участь у Лізі чемпіонів у сезоні-2024/2025. Зустріч розпочнеться о 16:00.