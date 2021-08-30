Українець Цвєтов відмовився від фото з росіянами на подіумі в Токіо
Джерело:"Суспільне Спорт"
Легкоатлет Ігор Цвєтов приніс Україні ювілейну 50 медаль на літній Паралімпіаді в Токіо. Після нагородження українець відмовився від спільного фото з представниками Паралімпійського комітету Росії.
Українець відмовився від фото призерів
Цвєтов став срібним призером Ігор у Токіо у бігу на дистанції 100 метрів у класі T35. Українець тільки на фініші поступився росіянину Дмитрію Сафронову.
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Третім фінішну лінію перетнув ще один легкоатлет ПКР Артем Калашян.
На церемонії нагородження були присутні усі три призери Паралімпіади. Однак 27-річний Цвєтов вирішив не стояти біля росіян.
Представники ПКР запропонували Цвєтову зробити спільне фото призерів, проте український бігун категорично відмовився. Відтак, росіяни сфотографувалися разом.
Цвєтов відмовився від фото з росіянами / Фото suspilne.media
Що відомо про Цвєтова
- Українець дворазовий паралімпійський чемпіон. У Ріо він переміг на дистанціях 100 та 200 метрів.
- Ще 4 рази Цвєтов став чемпіоном світу. Українець – триразовий чемпіон Європи у бігу на 100 та 200 метрів.