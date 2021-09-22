Українець Сіренко відповів на обурення Росії після глибокого нокауту їх боксера
Джерело:Обозреватель
Український боксер Владислав Сіренко відправив у швидкий нокаут росіянина Олександра Устинова. Українець відповів на претензії зі сторони російської преси.
"Можна я тебе буду добивати або ти вже все"
26-річний боксер із України Владислав Сіренко прокоментував переможний поєдинок у Парижі проти росіянина. Українець задоволений боєм та комбінацією, яка була відпрацьованою вже раніше на тренуваннях.
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Після поєдинку російські ЗМІ були в обуренні. Преса знищила Сіренка. На думку журналістів, український боксер добивав вже нокаутованого суперника, а дії рефері взагалі були незрозумілими. Владислав дав відповідь на обурення росіян.
Український боксер заявив, що під час поєдинку не міг подивитись в очі суперника та запитати, чи можна його добивати. За його словами, бійці боксують до сигналу рефері: "Але насправді у той момент, коли я потрапив по Устинову, він почав падати і підвис на канатах. Я не розумів, у якому він стані".
Так, мені теж говорили про такі пред'яви на мою адресу. Я ж не можу зазирнути йому в очі і запитати, чи можна я тебе буду добивати або ти вже все? І у боксерів є правила працювати по команді рефері. Поки немає команди "стоп", ти боксуєш. У тому випадку я не розумів, що він перебуває в нокауті або нокдауні і не може продовжувати. Я повинен був завдати ще кілька ударів, щоб постаратися достроково завершити поєдинок,
– сказав Сіренко.
Як Сіренко нокаутував Устинова: головне
- Владислав захищав свій чемпіонський титул WBC Asia у бою проти росіянина. Протистояння завершилось дуже швидко. Вже у першому раунді українець відправив суперника у глибокий нокаут.
- Сіренко потужно пробив у підборіддя росіянина. В Олександра підкосились ноги. Після цього росіянин опинився на канвасі. Українець стрімко кинувся добивати суперника, але у бій втрутився суддя, який сигналізував про завершення поєдинку. Перемога Сіренка технічним нокаутом.
- Для Сіренка це був 18-й бій на професійному ринзі. У всіх він переміг, а 15 з них – достроково.