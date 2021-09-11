Сіренко: Бій вийшов дуже швидким
26-річний Сіренко зізнався, що налаштовувався на більш серйозний бій. Для українця стала несподіванкою легка перемога в першому раунді. Разом з тим, Владислав задоволений саме такою звитягою.
Як це було Український боксер Сіренко нокаутував росіянина Устінова в першому раунді: відео
Бій вийшов дуже швидким. Не налаштовувався на такий бій. Я задоволений тим, як він закінчився. Він був важким емоційно,
– зазначив непереможний боксер.
Сіренко нокаутував Устінова комбінацією, яка завершилася потужним ударом у підборіддя. Владислав заявив, що відпрацьовував цей елемент на тренуваннях.
"Вийшло провести таку комбінацію. Відпрацьовували її в тренувальному таборі і навіть в роздягальні. Робив ставку на лівий боковий або правий боковий", – розповів Сіренко.
Владислав заявив, що до останнього не знав, чи бій з Устіновим відбудеться. "Було багато складнощів", – сказав Сіренко.
На завершення боксер заявив, що найближчим часом повернеться на ринг і подякував за підтримку.
"Я задоволений тим, що команда задоволена, тренер задоволений. Відпочинемо, проаналізуємо своє майбутнє, куди ми хочемо рухатися і, думаю, найближчим часом повернуся в ринг. Не чекав, що у Франції так люблять бокс. Було дуже круто, спасибі всім, хто підтримував", – резюмував Сіренко.
- У поєдинку проти Устінова український боксер провів захист титулу WBC Asia. Наш боксер здобув уже 15 звитягу нокаутом.