"Можна я тебе буду добивати або ти вже все"

26-річний боксер із України Владислав Сіренко прокоментував переможний поєдинок у Парижі проти росіянина. Українець задоволений боєм та комбінацією, яка була відпрацьованою вже раніше на тренуваннях.

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Після поєдинку російські ЗМІ були в обуренні. Преса знищила Сіренка. На думку журналістів, український боксер добивав вже нокаутованого суперника, а дії рефері взагалі були незрозумілими. Владислав дав відповідь на обурення росіян.

Український боксер заявив, що під час поєдинку не міг подивитись в очі суперника та запитати, чи можна його добивати. За його словами, бійці боксують до сигналу рефері: "Але насправді у той момент, коли я потрапив по Устинову, він почав падати і підвис на канатах. Я не розумів, у якому він стані".

Так, мені теж говорили про такі пред'яви на мою адресу. Я ж не можу зазирнути йому в очі і запитати, чи можна я тебе буду добивати або ти вже все? І у боксерів є правила працювати по команді рефері. Поки немає команди "стоп", ти боксуєш. У тому випадку я не розумів, що він перебуває в нокауті або нокдауні і не може продовжувати. Я повинен був завдати ще кілька ударів, щоб постаратися достроково завершити поєдинок,

– сказав Сіренко.

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