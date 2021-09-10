Бій між Сіренком та Устіновим відбувся в Парижі. Український боксер захищав свій чемпіонський титул WBC Asia.

Варте уваги Найгірше відчуття: Джошуа вперше розповів про те, що трапилося в бою з Кличком

Рівного бою не вийшло. Вже у першому раунді в Сіренка пройшов хороший удар в підборіддя росіянина, від якого в нього підкосилися ноги. Врятували канати, на які і впав Устінов, після чого став спускатися на канвас. Сіренко кинувся його добивати, але не встиг – суддя зупинив бій.

Для Сіренка це був 18-й бій на професійному ринзі. У всіх він переміг, а 15 з них – достроково.

Відео моменту нокауту росіянина Устінова від українця Сіренка