"Можно я тебя буду добивать или ты уже все"

26-летний боксер из Украины Владислав Сиренко прокомментировал победный поединок в Париже против россиянина. Украинец доволен боем и комбинацией, которая была отработанной уже ранее на тренировках.

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После поединка российские СМИ были в негодовании. Пресса уничтожила Сиренко. По мнению журналистов, украинский боксер добивал уже нокаутированного соперника, а действия рефери вообще были непонятны. Владислав ответил на возмущение россиян.

Украинский боксер заявил, что во время поединка не мог посмотреть в глаза соперника и спросить, можно ли его добивать. По его словам, бойцы боксируют до сигнала рефери: "Но на самом деле в тот момент, когда я попал по Устинову, он начал падать и подвисает на канатах. Я не понимал, в каком он состоянии".

Да, мне тоже говорили о таких предъявах в мой адрес. Я не могу заглянуть ему в глаза и спросить, можно я тебя буду добивать или ты уже все? И у боксеров есть правила работать по команде рефери. Пока нет команды "стоп", ты боксируешь. В том случае я не понимал, что он находится в нокауте или нокдауне и не может продолжать. Я должен был нанести еще несколько ударов, чтобы постараться досрочно завершить поединок,

– сказал Сиренко.

Как Сиренко нокаутировал Устинова: главное