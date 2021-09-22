"Можно я тебя буду добивать или ты уже все"
26-летний боксер из Украины Владислав Сиренко прокомментировал победный поединок в Париже против россиянина. Украинец доволен боем и комбинацией, которая была отработанной уже ранее на тренировках.
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После поединка российские СМИ были в негодовании. Пресса уничтожила Сиренко. По мнению журналистов, украинский боксер добивал уже нокаутированного соперника, а действия рефери вообще были непонятны. Владислав ответил на возмущение россиян.
Украинский боксер заявил, что во время поединка не мог посмотреть в глаза соперника и спросить, можно ли его добивать. По его словам, бойцы боксируют до сигнала рефери: "Но на самом деле в тот момент, когда я попал по Устинову, он начал падать и подвисает на канатах. Я не понимал, в каком он состоянии".
Да, мне тоже говорили о таких предъявах в мой адрес. Я не могу заглянуть ему в глаза и спросить, можно я тебя буду добивать или ты уже все? И у боксеров есть правила работать по команде рефери. Пока нет команды "стоп", ты боксируешь. В том случае я не понимал, что он находится в нокауте или нокдауне и не может продолжать. Я должен был нанести еще несколько ударов, чтобы постараться досрочно завершить поединок,
– сказал Сиренко.
Как Сиренко нокаутировал Устинова: главное
- Владислав защищал свой чемпионский титул WBC Asia в бою против россиянина. Противостояние завершилось очень быстро. Уже в первом раунде украинец отправил соперника в глубокий нокаут.
- Сиренко мощно пробил в подбородок россиянина. У Александра подкосились ноги. После этого россиянин оказался на канвасе. Украинец стремительно бросился добивать соперника, но в бой вмешался судья, который сигнализировал о завершении поединка. Победа Сиренко техническим нокаутом.
- Для Сиренко это был 18-й бой на профессиональном ринге. Во всех он победил, а 15 из них – досрочно.