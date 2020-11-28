Футзальний клуб "Продексім" не залишив жодних шансів команді "Розаріо" з північної Ірландії. У ворота суперників влетіло одразу 28 голів.

В цьому матчі за "Продексім" голи забивали одразу 12 гравців.

Найбільше забив Петро Шотурма – сім влучних ударів. Роніньо оформив покер. Хет-трики до свого активу записали Клаудіньо та Маспан.

Відео найкращих моментів матчу Продексім – Розаріо

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Завдяки цій перемозі "Продексім" проходить в 1/16 фіналу Ліги чемпіонів.