Український "Продексім" розгромив суперника в футзальній Лізі чемпіонів 28:1 – відео
Футзальний клуб "Продексім" не залишив жодних шансів команді "Розаріо" з північної Ірландії. У ворота суперників влетіло одразу 28 голів.
В цьому матчі за "Продексім" голи забивали одразу 12 гравців.
Найбільше забив Петро Шотурма – сім влучних ударів. Роніньо оформив покер. Хет-трики до свого активу записали Клаудіньо та Маспан.
Відео найкращих моментів матчу Продексім – Розаріо
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Завдяки цій перемозі "Продексім" проходить в 1/16 фіналу Ліги чемпіонів.
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