Пустовий допоможе "Барселоні" поборотись за чемпіонство у наступному сезоні
Український центровий Артем Пустовий залишається у "Барселоні". Керівництво змінило рішення щодо майбутнього баскетболіста в іспанському клубі.
Іспанський інсайдер Чема де Лукас у своєму Twitter повідомив, що "Барселона" вирішила залишити українця Артема Пустового у своєму складі.
Читайте також: Лень одужав та готовий до участі в рестарті сезону НБА
Українець залишається
У команді розраховують на українця і не збираються відпускати його в інший клуб.
Для всіх, хто мене запитував про майбутнє Пустового. "Барселона" на нього розраховує,
– написав інсайдер.
Новий наставник "Барселони" Шарунас Ясікявічюс не бачив українця у складі своєї команди та хотів запросити баскетболіста "Валенсії" Майка Тобі.
Після того, як українець перейшов у склад каталонців встиг зіграти 21 матч в чемпіонаті Іспанії і 10 разів виходив на майданчик в Євролізі.
Закордонна кар'єра Артема Пустового
- У 2015 році Пустовий залишив Суперлігу України та підписав контракт з іспанським клубом "Обрадойро", у складі якого розпочав виступи у Лізі Ендеса.
- У сезоні 2015/16 український центровий зіграв 28 матчів, де в середньому проводив на майданчику 13,5 хвилин, а його статистика складала 3.9 очок та 2.6 підбирань у середньому за гру.
- У сезоні 2016/17 Артем Пустовий провів 31 гру за "біло-блакитних". У середньому за гру він закидав 9.5 очок та робив 3.4 підбирання за 19 хвилин на майданчику.
- Влітку 2018 року Пустовий перейшов до "Барселони". Контракт розрахований на 3 роки.