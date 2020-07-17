Український центровий Артем Пустовий залишається у "Барселоні". Керівництво змінило рішення щодо майбутнього баскетболіста в іспанському клубі.

Іспанський інсайдер Чема де Лукас у своєму Twitter повідомив, що "Барселона" вирішила залишити українця Артема Пустового у своєму складі.

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Українець залишається

У команді розраховують на українця і не збираються відпускати його в інший клуб.

Для всіх, хто мене запитував про майбутнє Пустового. "Барселона" на нього розраховує,

– написав інсайдер.

Para los que me preguntasteis ayer, creo que ya lo dejé claro: el Barça NO CONTEMPLA la salida de Pustovyi. Cuentan con él — Chema de Lucas (@chemadelucas) July 16, 2020

Новий наставник "Барселони" Шарунас Ясікявічюс не бачив українця у складі своєї команди та хотів запросити баскетболіста "Валенсії" Майка Тобі.

Після того, як українець перейшов у склад каталонців встиг зіграти 21 матч в чемпіонаті Іспанії і 10 разів виходив на майданчик в Євролізі.

Закордонна кар'єра Артема Пустового