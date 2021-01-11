Центровий Хюстон Рокест ДеМаркус Казінс може претендувати на звання найбільшого грубіяна в НБА в цьому сезоні. Його вилучили у другому матчі в 2021 році.

ДеМакрус Казінс не дограв матч проти Лос-Анджелес Лейкерс 10 січня. У другій чверті він грубо зіграв проти ЛеБрона Джеймса, який проривався до кільця. Намагаючись вибити м'яч, центровий Х'юстона завдав удару по обличчю суперника. після цього Джеймс впав на паркет.

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Зважаючи, що ще у першій чверті Казінс отримав технічний фол за сутичку з Маркіффом Моррісом, гравець був вилучений.

Boogie gets ejected after a hard foul on LeBron. pic.twitter.com/nZ1VzqdoQj — Bleacher Report (@BleacherReport) January 11, 2021

Це вже друге вилучення для Казінса в 2021 році. У грі проти Даллас Маверікс він зіграв лише три хвилини. За цей час він отримав два технічні фоли. Перший за сутичку із суперником, а другий – за суперечку з арбітром.

Додамо, що в обох матчах, коли Казінс отримував вилучення, Х'юстон Рокест програвали – 100:113 проти Далласа та 102:120 проти Лейкерс. При цьому що це були домашні матчі для Рокетс.