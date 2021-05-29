Українець Проценко виграв "бронзу" на етапі Діамантової ліги

Стартовий етап Діамантової ліги відбувся на вихідних у британському Гейтсхеді, а уже за п'ять днів атлети провели другий старт сезону – у катарській Досі.

Український стрибун у висоту Андрій Проценко виграв "бронзу". З результатом 2,27 м він посів третє місце. Золото виграв росіянин Ілля Іванюк (2,33 м), а срібло – катарець Мутаз Баршим (2,30 м).

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33-річний українець стрибав у одному секторі з головними фаворитами олімпійський ігор: у Досі змагалися і Мутаз Баршим, і Ілля Іванюк, і Максім Нєдасєков, і Дерек Друїн. Від олімпійської перевірки відділяла хіба відсутність італійця Джанмарко Тамбері.

У секторі для потрійного стрибка виступала Ольга Саладуха. Але пробитися до медалей вона не зуміла. З результатом 14,04 м вона посіла шосте місце. Перемогу ж у секторі здобула колумбійка Юлімар Рохас (15,15 м).

Чоловічі стрибки у висоту. Результат