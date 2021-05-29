Украинский прыгун в высоту Андрей Проценко выиграл "бронзу". С результатом 2,27 м он занял третье место. Золото выиграл россиянин Илья Иванюк (2,33 м), а серебро – катарец Мутаз Баршим (2,30 м).

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33-летний украинец прыгал в одном секторе с главными фаворитами олимпийских игр: в Дохе соревновались и Мутаз Баршим, и Илья Иванюк, и Максим Недасеков, и Дерек Друин. От олимпийской проверки отделяло разве отсутствие итальянца Джанмарко Тамбери.

В секторе для тройного прыжка выступала Ольга Саладуха. Но пробиться к медалям она не сумела. С результатом 14,04 м она заняла шестое место. Победу же в секторе одержала колумбийка Юлимар Рохас (15,15 м).

Мужские прыжки в высоту. Результат