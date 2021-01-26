Українець Постол кидає виклик кривднику Ломаченка – Теофімо Лопесу

Теофімо Лопес, кривдник українця Василя Ломаченка, готовий покинути легкий дивізіон та перейти у першу напівсередню вагу. Суперником Лопеса не проти стати українець Віктор Постол.

Джерело: Боксёрская ПРАВДА

Постол, який у 2020 році програв Хосе Раміресу у бою за титули WBO та WBC, сказав, що не відмовиться від поєдинку з абсолютним чемпіоном світу Лопесом.

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Я не проти, щоб Лопес, коли перейде у 63 кг, сказав: "Давайте я з Постолом відбоксую". Я готовий з ним зустрітися. Думаю, мені було б зручно з ним боксувати,

– сказав Лопес.

Водночас 37-річний Постол вважає, що Лопесу буде складно проти Хосе Раміреса. Як відомо, Теофімо заявляв, що готовий побити Раміреса чи Джоша Тейлора.

"Він навіть "зачепився" з Рамірес або Тейлором. Я думаю, йому буде важко, якщо він перейде у 63 кг і зустрінеться з Раміресом. Мені здається, що Рамірес його зламає. Я вважаю, що йому потрібна акліматизація", – розповів Постол.

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