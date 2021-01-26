Украинец Постол бросает вызов обидчику Ломаченко – Теофимо Лопесу
Теофимо Лопес, обидчик украинца Василия Ломаченко, готов покинуть легкий дивизион и перейти в первый полусредний вес. Соперником Лопеса не прочь стать украинец Виктор Постол.
Источник: Боксёрская ПРАВДА
Постол, который в 2020 году проиграл Хосе Рамиресу в бою за титулы WBO и WBC, сказал, что не откажется от поединка с абсолютным чемпионом мира Лопесом.
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Я не против, чтобы Лопес, когда перейдет в 63 кг, сказал: "Давайте я с Постолом отбоксирую". Я готов с ним встретиться. Думаю, мне было бы удобно с ним боксировать,
– сказал Лопес.
В то же время 37-летний Постол считает, что Лопесу будет сложно против Хосе Рамиреса. Как известно, Теофимо заявлял, что готов избить Рамиреса или Джоша Тейлора.
"Он даже "зацепился" с Рамиресом или Тейлором. Я думаю, ему будет тяжело, если он перейдет в 63 кг и встретится с Рамиресом. Мне кажется, что Рамирес его сломает. Я считаю, что ему нужна акклиматизация", – рассказал Постол.
Как Лопес стал абсолютным чемпионом мира
- 23-летний американский боксер до поединка с Ломаченко владел только титулом IBF.
- В поединке против Ломаченко американский боксер получил титулы WBC, WBO, WBA, которые принадлежали украинцу. Лопес стал самым молодым абсолютным чемпионом мира.
- Следует отметить, что Ломаченко боксировал с травмой. Ему сделали операцию. Реванш между бойцами не предусмотрен контрактом. Впрочем, это не мешает Ломаченко требовать второй бой. Однако Лопес против.
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