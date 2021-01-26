Теофимо Лопес, обидчик украинца Василия Ломаченко, готов покинуть легкий дивизион и перейти в первый полусредний вес. Соперником Лопеса не прочь стать украинец Виктор Постол.

Источник: Боксёрская ПРАВДА

Постол, который в 2020 году проиграл Хосе Рамиресу в бою за титулы WBO и WBC, сказал, что не откажется от поединка с абсолютным чемпионом мира Лопесом.

К слову Усик – Джойс: появилась дата боя

Я не против, чтобы Лопес, когда перейдет в 63 кг, сказал: "Давайте я с Постолом отбоксирую". Я готов с ним встретиться. Думаю, мне было бы удобно с ним боксировать,

– сказал Лопес.

В то же время 37-летний Постол считает, что Лопесу будет сложно против Хосе Рамиреса. Как известно, Теофимо заявлял, что готов избить Рамиреса или Джоша Тейлора.

"Он даже "зацепился" с Рамиресом или Тейлором. Я думаю, ему будет тяжело, если он перейдет в 63 кг и встретится с Рамиресом. Мне кажется, что Рамирес его сломает. Я считаю, что ему нужна акклиматизация", – рассказал Постол.

Как Лопес стал абсолютным чемпионом мира