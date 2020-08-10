Українець Пластун отримав жахливу травму в матчі "Гента", йому наклали шви: фото та відео
Українець Ігор Пластун отримав жахливу травму в матчі за "Гент" у стартовому турі чемпіонату Бельгії проти "Сент-Трюйдена" (1:2).
Після зіткнення з кіпером своєї команди Томасом Камінським, українець відчув біль в області паху, пише 24 канал.
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Футболіста відразу замінили. Лікарі команди зашили травму і наклали шви, але про терміни відновлення поки нічого невідомо.
Відео травми Пластуна
Травма Пластуна / Фото: BELGA
Роман Безус також був замінений на 63 хвилині. Участь у матчі взяв і футболіст збірної України Роман Яремчук.
Наступний матч "Гент" проведе 15 серпня проти "Кортрейка".