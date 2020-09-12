Півзахисник "Фехервара" Іван Петряк допоміг своїй команді перемогти "Академію Пушкаша" в матчі 4-го туру чемпіонату Угорщини.

Фехервар – Академія Пушкаша 3:1

Голи: Ніколич, 27, Петряк, 85, Зівзівадзе, 90+1 – Кнежевич, 57

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Українець вийшов у стартовому складі, а забив на 85 хвилині, зробивши рахунок у матчі 2:1. Незабаром "Фехервар" забив і третій м'яч.

Варто відзначити, що перед паузою на матчі збірних Петряк взяв участь у розгромі Будафока. На його рахунку 2 голи в 4 зустрічах поточного сезону.

Завдяки цій перемозі команда Петряка тимчасово виходить на першу сходинку, маючи у своєму активі 8 пунктів. "Фехервар" наразі випереджає "Ференцварош" Реброва, проте у нього є матч в запасі. "Академія Пушкаша" з шістьма очками посідає 4 місце.

Відео голу Петряка