Збірна України з баскетболу оголосила склад на матчі відбору на Євробаскет-2022. У ній не буде натуралізованого американця Стівена Бертта. Проти його участі виступили інші українські баскетболісти.

36-літній Стівен Бертт мав замінити в збірній України баскетболістів "Київ-Баскета", в яких виявили коронавірус. Про те. що Бертт мав отримати виклик, повідомив головний редактор порталу "Планета Баскетбол" Олександр Прошута.

Варто відзначити, що Стівен Бертт став першим натуралізованим американцем в збірній України з баскетболу. Він отримав українське громадянство ще у 2011 році. І зіграв за збірну на Євробаскеті-2011. Також взяв участь у матчах збірної у 2012 році. Та після цього до збірної не викликався, адже сам баскетболіст покинув Україну.

Однак Бертта в збірній України не буде. За даними Прошути, гравці збірної України виступили проти його виклику. Про це вони заявили головному тренеру команди Айнарсу Багатскіса. Тож після цього тренер вирішив обійтися без допомоги 36-літнього гравця.

Тож у фінальну заявку збірної України потрапило 14 гравців. У неділю, 22 листопада, команда відправиться до Любляни, де розпочне повноцінну підготовку до матчів кваліфікації Євробаскета-2022 проти Словенії (28 листопада) та Австрії (30 листопада).

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Склад збірної України на матчі другого ігрового вікна кваліфікації Євробаскета-2022: