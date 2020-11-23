Український центровий Олексій Лень новий сезон NBA розпочне в іншій команді. Баскетболіст перейшов в "Торонто".

Лень підписав однорічний контракт з "Торонто Репторс". Про це повідомляє інсайдер The Athletic Шемс Чаранія.

Free agent center Alex Len has agreed to a deal with the Toronto Raptors, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 23, 2020

Решта деталей переходу Леня в "Торонто". Клуб офіційно поки не повідомив про підписання контракту з українським гравцем.

Хоча сам Лень в сторіс інстаграм виклав скрін цього повідомлення журналіста та написав Let`s get it.

"Торонто" стане четвертим клубом для Леня в NBA. Розпочинав він кар'єру в "Фінікс Санс", де провів п'ять сезонів. Після цього він перейшов в "Атланта Хоукс". В цій команді він розпочав і минулий сезон, але згодом був обміняний в "Сакраменто Кінгс".

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"Торонто" новий сезон буде змушене розпочати в Тампі. Все через те, що кордони Канади закриті, і клуб не зміг би подорожувати на інші матчі, а також приймати суперників на своєму майданчику.