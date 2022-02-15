Українець Окіпнюк з першим результатом кваліфікувався у фінал Олімпіади-2022

У вівторок, 15 лютого, на Олімпіаді-2022 у Пекіні пройшла друга кваліфікація у чоловічій акробатиці. Україну представили Дмитро Котовський та Олександр Окіпнюк.

Окіпнюк показав перший результат у другій кваліфікації та вийшов у фінал. Котовський не зміг пройти кваліфікації, повідомляє 24 канал.

До слова Українець Абраменко з результатом у топ-5 пробився у фінал Олімпіади в Пекіні

Окіпнюк у першій кваліфікації став 22-м (92,76), але виграв додатковий відбір у фінал, здійснивши стрибок на 125 балів.

Котовський після 24-го місця у першій кваліфікації у другій спробі став 9-м і не пробився у фінал.

Друга кваліфікація

У фінал пройшли 6 найкращих спортсменів другої кваліфікації.

1. Олександр Окіпнюк (Україна) – 125,00

2. Пірмін Вернер (Швейцарія) – 123,45

3. Ілля Буров (ДКР) – 120,36

4. Станіслав Нікітін (ОКР) – 119,47

5. Джастін Шенефельд (США) – 118,59

…

9. Дмитро Котовський (Україна) – 114,03