Абраменко показав 5-й результат та кваліфікувався у фінал. Фінальні змагання відбудуться 16 лютого. Також Україну представляють Дмитро Котовський та Олександр Окіпнюк, повідомляє 24 канал.
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У другій кваліфікації будуть добиратися ще шість спортсменів. У ній виступатимуть українці Дмитро Котовський та Олександр Окіпнюк.
Перша кваліфікація
1. Ці Гуанпу (Китай) - 127,88
2. Цзя Цзун'ян (Китай) - 125,67
3. Ноє Рот (Швейцарія) – 123,08
4. Ерік Логран (США) - 121,24
5. Олександр Абраменко (Україна) – 120,36
…
22. Олександр Окіпнюк (Україна) – 92,76
24. Дмитро Котовський (Україна) – 73,89