Абраменко показав 5-й результат та кваліфікувався у фінал. Фінальні змагання відбудуться 16 лютого. Також Україну представляють Дмитро Котовський та Олександр Окіпнюк, повідомляє 24 канал.

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У другій кваліфікації будуть добиратися ще шість спортсменів. У ній виступатимуть українці Дмитро Котовський та Олександр Окіпнюк.

Зверніть увагу! Збірна України не змогла виступити у командних змаганнях в акробатиці через коронавірус у Окіпнюка та Котовського, у жіночих стартах не брала участі Анастасія Новосад.

Перша кваліфікація

1. Ці Гуанпу (Китай) - 127,88

2. Цзя Цзун'ян (Китай) - 125,67

3. Ноє Рот (Швейцарія) – 123,08

4. Ерік Логран (США) - 121,24

5. Олександр Абраменко (Україна) – 120,36

…

22. Олександр Окіпнюк (Україна) – 92,76

24. Дмитро Котовський (Україна) – 73,89