Окипнюк показал первый результат во второй квалификации и вышел в финал. Котовский не смог пройти квалификацию, сообщает 24 канал.

К слову Украинец Абраменко с результатом в топ-5 пробился в финал Олимпиады в Пекине

Окипнюк в первой квалификации стал 22-м (92,76), но выиграл дополнительный отбор в финал, совершив прыжок на 125 баллов.

Котовский после 24-го места в первой квалификации во второй попытке стал 9-м и не пробился в финал.

Обратите внимание! В финал прошли 6 лучших спортсменов второй квалификации.

Вторая квалификация

1. Александр Окипнюк (Украина) – 125,00

2. Пирмин Вернер (Швейцария) – 123,45

3. Илья Буров (ОКР) – 120,36

4. Станислав Никитин (ОКР) – 119,47

5. Джастин Шенефельд (США) – 118,59

…

9. Дмитрий Котовский (Украина) – 114,03