Український півзахисник Руслан Маліновський відзначився вдалими діями у матчі проти "Сампдорії". Українець віддав результативну передачу, яка допомогла "Аталанті" здобути перемогу в зустрічі.

У матчі 31 туру Серії A "Аталанта" Маліновського вдома приймала "Сампдорію", пише 24 канал.

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Вдалі дії українця

Протягом першого тайму жодній з команд не вдалось вийти вперед у рахунку.

Перший гол вболівальники змогли побачити аж на 75-й хвилині. Українець Руслан Маліновський зробив точний навіс із кутового на голову Толоя, який влучно відправив м'яч у ворота суперника – 1:0.

Ще один гол "Аталанта" забила рівно через 10 хвилин. Результативний удар у активі Муріеля.

Фінальний свисток судді зафіксував рахунок зустрічі – 2:0.

Завдяки перемозі команда українця піднялась на третю сходинку таблиці, у їх активі 66 пунктів. Але їх головний конкурент "Інтер" зіграє лише сьогодні, 9 липня, на виїзді проти "Верони".

Відеоогляд поєдинку Аталанта – Сампдорія