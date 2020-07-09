Асист Маліновського вивів "Аталанту" на третє місце у таблиці: відео
Український півзахисник Руслан Маліновський відзначився вдалими діями у матчі проти "Сампдорії". Українець віддав результативну передачу, яка допомогла "Аталанті" здобути перемогу в зустрічі.
У матчі 31 туру Серії A "Аталанта" Маліновського вдома приймала "Сампдорію", пише 24 канал.
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Вдалі дії українця
Протягом першого тайму жодній з команд не вдалось вийти вперед у рахунку.
Перший гол вболівальники змогли побачити аж на 75-й хвилині. Українець Руслан Маліновський зробив точний навіс із кутового на голову Толоя, який влучно відправив м'яч у ворота суперника – 1:0.
Ще один гол "Аталанта" забила рівно через 10 хвилин. Результативний удар у активі Муріеля.
Фінальний свисток судді зафіксував рахунок зустрічі – 2:0.
Завдяки перемозі команда українця піднялась на третю сходинку таблиці, у їх активі 66 пунктів. Але їх головний конкурент "Інтер" зіграє лише сьогодні, 9 липня, на виїзді проти "Верони".
Відеоогляд поєдинку Аталанта – Сампдорія