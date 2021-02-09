Українець Гліб Піскунов отримав право виступити на Олімпіаді-2020

Український метальник молота Гліб Піскунов виконав олімпійський норматив. І зможе представляти Україну на Олімпіаді в Токіо.

На відкритому чемпіонаті Молдови з метань 22-річний Гліб Піскунов одразу в першій спробі послав снаряд на позначку 77 метри та 72 сантиметри.

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Завдяки цьому він здобув перемогу, залишивши позаду дуже досвідченого господаря першості Сергія Маргієва (76,24 метра).

Цей показник став рекордним у кар'єрі Гліба Піскунова, перевершивши його попередній результат більше, аніж на 2 метри.

Та найважливіше те, що він перевищив норматив для відбору на Олімпійські Ігри в Токіо на 22 сантиметри. 9 лютого Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій ратифікувала результат Піскунова, завдяки чому отримав право на участь в Олімпіаді-2020.

Окрім того, кидок на 77 метри та 72 сантиметри став володарем найкращого результату сезону у світі у 2021 році.